Mai à Vélo 2026, Saint-Malo, Saint-Malo
Mai à Vélo 2026, Saint-Malo, Saint-Malo vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Saint-Malo 2 Avenue du Clos Cadot, 35400 Saint-Malo, France Saint-Malo 35400 Espérance – Cottages Ille-et-Vilaine Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=218814
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