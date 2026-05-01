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Mai à Vélo 2026, Tréfaven, Lorient

Mai à Vélo 2026, Tréfaven, Lorient

Mai à Vélo 2026, Tréfaven, Lorient vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Tréfaven

Adresse : Collège de Tréfaven, 26 Boulevard du Scorff 56100 Lorient, France

Ville : 56100 Lorient

Département : Morbihan

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Tréfaven Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Tréfaven Collège de Tréfaven, 26 Boulevard du Scorff 56100 Lorient, France Lorient 56100 Kerfichant Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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