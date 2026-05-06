Paroles de docteurs : parcours et impacts, UBS – Maison de la recherche, Lorient
Paroles de docteurs : parcours et impacts, UBS – Maison de la recherche, Lorient mercredi 13 mai 2026.
Paroles de docteurs : parcours et impacts Mercredi 13 mai, 09h30 UBS – Maison de la recherche Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T09:30:00+02:00 – 2026-05-13T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T09:30:00+02:00 – 2026-05-13T15:00:00+02:00
Le 13 mai 2026, l’Université Bretagne Sud accueille à Lorient la Journée européenne du doctorat, un temps fort dédié à la valorisation du doctorat et à la construction des parcours scientifiques et professionnels de demain.
Cette journée s’inscrit dans une dynamique européenne visant à mieux faire connaître les apports du doctorat, à valoriser les trajectoires des docteurs et à encourager les vocations auprès des étudiants et futurs doctorants.
S’engager dans un doctorat, c’est choisir de développer une expertise de haut niveau, d’acquérir des compétences transversales et de contribuer activement à la production de connaissances et à l’innovation.
L’UBS est très attachée à l’accompagnement des personnes qu’elle forme et à soutenir les compétences développées.
Cette journée est une opportunité, à l’UBS et à travers l’Europe, de découvrir concrètement ce que le doctorat permet, à travers des parcours réels et des échanges directs.
À travers un programme riche et accessible, cette journée met en lumière des parcours inspirants et des expériences concrètes :
- Des témoignages de docteurs et doctorantes partageant leur parcours, du choix de la thèse à leur poursuite de carrière professionnelle
- Une mise en perspective des impacts du doctorat sur les trajectoires personnelles et professionnelles
- Des échanges directs avec les participants pour éclairer les questionnements autour de l’engagement en doctorat
UBS – Maison de la recherche 27 rue Armand Guillemot, 56321 LORIENT Lorient 56100 Lanveur Morbihan Bretagne
Un évènement de l’Université Bretagne Sud dans le cadre de la Journée Européenne du Doctorat
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