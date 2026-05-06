Paroles de docteurs : parcours et impacts, UBS – Maison de la recherche, Lorient

Paroles de docteurs : parcours et impacts Mercredi 13 mai, 09h30 UBS – Maison de la recherche Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T09:30:00+02:00 – 2026-05-13T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T09:30:00+02:00 – 2026-05-13T15:00:00+02:00

Le 13 mai 2026, l’Université Bretagne Sud accueille à Lorient la Journée européenne du doctorat, un temps fort dédié à la valorisation du doctorat et à la construction des parcours scientifiques et professionnels de demain.

Cette journée s’inscrit dans une dynamique européenne visant à mieux faire connaître les apports du doctorat, à valoriser les trajectoires des docteurs et à encourager les vocations auprès des étudiants et futurs doctorants.

S’engager dans un doctorat, c’est choisir de développer une expertise de haut niveau, d’acquérir des compétences transversales et de contribuer activement à la production de connaissances et à l’innovation.

L’UBS est très attachée à l’accompagnement des personnes qu’elle forme et à soutenir les compétences développées.

Cette journée est une opportunité, à l’UBS et à travers l’Europe, de découvrir concrètement ce que le doctorat permet, à travers des parcours réels et des échanges directs.

À travers un programme riche et accessible, cette journée met en lumière des parcours inspirants et des expériences concrètes :

Des témoignages de docteurs et doctorantes partageant leur parcours, du choix de la thèse à leur poursuite de carrière professionnelle

Une mise en perspective des impacts du doctorat sur les trajectoires personnelles et professionnelles

Des échanges directs avec les participants pour éclairer les questionnements autour de l’engagement en doctorat

UBS – Maison de la recherche 27 rue Armand Guillemot, 56321 LORIENT Lorient 56100 Lanveur Morbihan Bretagne

Un évènement de l’Université Bretagne Sud dans le cadre de la Journée Européenne du Doctorat