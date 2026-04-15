Mai à Vélo 2026, ULCO, Dunkerque
Mai à Vélo 2026, ULCO, Dunkerque vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai ULCO Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
ULCO 1 Place de l’Yser, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=210102
À voir aussi à Dunkerque (Nord)
- La Corde au cou – Cinéastes d’aujourd’hui / Leçon de cinéma, Studio 43, Dunkerque 15 avril 2026
- Giselle – Royal Ballet Opéra, Studio 43, Dunkerque 16 avril 2026
- Derrière les drapeaux, le soleil- Lundi docu, Studio 43, Dunkerque 20 avril 2026
- Le Goût des autres – Film de répertoire, Studio 43, Dunkerque 21 avril 2026
- Nous l’orchestre – Les 43 Tours du Studio, Studio 43, Dunkerque 24 avril 2026