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Mai à Vélo 2026, velo2stq, Saint-Quentin

Mai à Vélo 2026, velo2stq, Saint-Quentin

Mai à Vélo 2026, velo2stq, Saint-Quentin vendredi 1 mai 2026.

Lieu : velo2stq

Adresse : Saint-Quentin, 02100 France

Ville : 02100 Saint-Quentin

Département : Aisne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai velo2stq Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

velo2stq Saint-Quentin, 02100 France Saint-Quentin 02100 Quartier du Vermandois Aisne Hauts-de-France https://velo2-asso.wixsite.com/velo2 [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=218992

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