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Mai à Vélo 2026, Vive le vélo 17, La Rochelle

Mai à Vélo 2026, Vive le vélo 17, La Rochelle

Mai à Vélo 2026, Vive le vélo 17, La Rochelle vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Vive le vélo 17

Adresse : Avenue de Colmar, 17000 La Rochelle, France

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Vive le vélo 17 Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

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Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=211666

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