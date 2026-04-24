Mai à vélo à Martigues Maison du Vélo Martigues

Martigues

Mai à vélo à Martigues

Du 02/05 au 10/05/2026 les week-ends. Maison du Vélo Avenue de la Paix Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-02

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-02

Une grande randonnée urbaine à vélo durant laquelle les participants seront guidés par des cyclotouristes habitués à la pratique et connaissant la ville.Familles

Programme de Mai à vélo à Martigues.



– 2 mai de 10h à 18h Circuit vélo pour les enfants et stand de sensibilisation dans le cadre du salon Le Beau Printemps au Jardin de Ferrières.

– 8 mai à 18h30 Vernissage de l’exposition L’utopiste Cyclable . Projection de deux documentaires Mécanique solidaire et When we cycle .

L’Utopiste Cyclable propose un regard sensible sur la pratique du vélo dans la métropole Aix-Marseille-Provence. À travers portraits et lieux emblématiques, le projet explore les usages, les engagements et les transformations en cours autour de la mobilité douce.

– 9 mai de 14h à 17h30 Rue pour les enfants (2-10 ans), atelier de réparation et vélo smoothie dans le cadre de l’exposition L’Utopiste Cyclable . Devant le cinéma La Cascade.

– 10 mai dès 10h Randonnée urbaine au départ de la maison du vélo. Arrivée au cinéma La Cascade à 11h30. .

Maison du Vélo Avenue de la Paix Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 67 96 64 jlhanrard@free.fr

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English :

A major urban bike ride in which participants will be guided by experienced cyclists who know the city inside out.

L’événement Mai à vélo à Martigues Martigues a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme de Martigues