Mai à Vélo Aux tumulus à vélo ! Bougon
Mai à Vélo Aux tumulus à vélo ! Bougon samedi 23 mai 2026.
Bougon
Mai à Vélo Aux tumulus à vélo !
Départ Nanteuil, Soudan, Salles, Bougon Bougon Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Partez Aux tumulus à vélo et rejoignez le Musée des Tumulus de Bougon lors d’une sortie conviviale dédiée aux cyclotouristes !
Plusieurs départs sont proposés pour converger à vélo vers ce site emblématique. Départs depuis
– Nanteuil, 14h30 devant l’école
– Soudan, à 15h au City Stade
– Salles et Bougon, 15h15 devant les écoles
Sur place, profitez d’un accueil spécialement pensé pour les cyclistes, découvrez le label Accueil Vélo et participez à des visites guidées gratuites à 16h30 (sur réservation 05 49 05 12 13).
Une belle occasion d’allier sport, nature et patrimoine !
Avec le Musée des Tumulus de Bougon et l’Office de Tourisme Haut Val de Sèvre .
Départ Nanteuil, Soudan, Salles, Bougon Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 36 68 mobilite@cc-hvs.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mai à Vélo Aux tumulus à vélo !
L’événement Mai à Vélo Aux tumulus à vélo ! Bougon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre