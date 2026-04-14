Bougon

Mai à Vélo Aux tumulus à vélo !

Départ Nanteuil, Soudan, Salles, Bougon Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Partez Aux tumulus à vélo et rejoignez le Musée des Tumulus de Bougon lors d’une sortie conviviale dédiée aux cyclotouristes !

Plusieurs départs sont proposés pour converger à vélo vers ce site emblématique. Départs depuis

– Nanteuil, 14h30 devant l’école

– Soudan, à 15h au City Stade

– Salles et Bougon, 15h15 devant les écoles

Sur place, profitez d’un accueil spécialement pensé pour les cyclistes, découvrez le label Accueil Vélo et participez à des visites guidées gratuites à 16h30 (sur réservation 05 49 05 12 13).

Une belle occasion d’allier sport, nature et patrimoine !

Avec le Musée des Tumulus de Bougon et l’Office de Tourisme Haut Val de Sèvre .

Départ Nanteuil, Soudan, Salles, Bougon Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 36 68 mobilite@cc-hvs.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mai à Vélo Aux tumulus à vélo !

L’événement Mai à Vélo Aux tumulus à vélo ! Bougon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre