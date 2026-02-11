Sortie Nature Orchidées des Chaumes d’Avon Parking de la Mairie de Bougon Bougon

Sortie Nature Orchidées des Chaumes d’Avon

Parking de la Mairie de Bougon 40 Route de Javarzay Bougon Deux-Sèvres

Début : 2026-05-17

Venez découvrir les orchidées avec la SFO-PCV et DSNE sur le site des Champs Pourris. Sur inscription. .

Parking de la Mairie de Bougon 40 Route de Javarzay Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 03 26 jc.jude@orange.fr

