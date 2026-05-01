Bougon

Visite nocturne entre chien et loup

Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 21:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Au crépuscule, le site archéologique devient un autre monde et les tumulus se dévoilent autrement. Ils se racontent doucement, différemment dans cette obscurité qui réveille l’imaginaire. Venez découvrir les tumulus de Bougon sous cette lumière, rare, où chaque pas semble approcher un secret, et où le passé se révèle avec une poésie nouvelle.

Places limitées uniquement sur réservation. .

Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Visite nocturne entre chien et loup

L’événement Visite nocturne entre chien et loup Bougon a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 79