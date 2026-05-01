Visite nocturne entre chien et loup Bougon
Visite nocturne entre chien et loup Bougon samedi 23 mai 2026.
Bougon
Visite nocturne entre chien et loup
Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres
Tarif : – – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 21:30:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Au crépuscule, le site archéologique devient un autre monde et les tumulus se dévoilent autrement. Ils se racontent doucement, différemment dans cette obscurité qui réveille l’imaginaire. Venez découvrir les tumulus de Bougon sous cette lumière, rare, où chaque pas semble approcher un secret, et où le passé se révèle avec une poésie nouvelle.
Places limitées uniquement sur réservation. .
Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr
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English : Visite nocturne entre chien et loup
L’événement Visite nocturne entre chien et loup Bougon a été mis à jour le 2026-05-07 par ADT 79