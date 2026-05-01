Saint-Léonard-de-Noblat

Mai à vélo Saint-Léonard de Noblat

14 Place du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-16

Du 1er au 31 mai, Mai à vélo célèbre la bicyclette partout en France à travers des milliers d’animations ouvertes à tous balades, ateliers, défis, initiations, fêtes du vélo, projections ou encore actions de sensibilisation. Retrouvez sur Saint-Léonard de Noblat

Samedi 16 mai à 10h place du champs de mars J’apprends à faire du Vélo ; à 14h30 devant le foyer rural La rue aux enfants , un circuit encadré

Dimanche 17 mai Randonnée des enfants devant la mairie (5 à 12ans avec ou sans parents) .

14 Place du Champ de Mars Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 25 06 otsi@ccnoblat.fr

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English : Mai à vélo Saint-Léonard de Noblat

L’événement Mai à vélo Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2026-05-11 par OT de Noblat