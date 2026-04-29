Mai à vélo Sur les traces de l’ancienne voie ferrée du train Birinik Maison des associations de Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé
Mai à vélo Sur les traces de l’ancienne voie ferrée du train Birinik Maison des associations de Pont-l’Abbé Pont-l’Abbé dimanche 24 mai 2026.
Pont-l’Abbé
Mai à vélo Sur les traces de l’ancienne voie ferrée du train Birinik
Maison des associations de Pont-l’Abbé 17 Rue de la Gare Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Initié en 2020 par tous les acteurs du vélo avec le ministère de la Transition écologique et le ministère chargé des Sports, Mai à vélo est un événement d’ampleur nationale de promotion du vélo. L’ambition est de faire que ce mode de déplacement soit utilisé et adopté partout en France toute l’année.
À la découverte du patrimoine bigouden à vélo
Avec l’office de tourisme, les services mobilités et tourisme de la CCPBS ont créé des boucles cyclables pour vous faire découvrir à votre rythme le petit patrimoine bigouden, chapelles, menhirs, abris du marin, port, etc.
19 km aller 19 km retour (38 km au total)
Départ maison des associations, à Pont-l’Abbé.
Retracez une part de l’histoire du Pays bigouden.
Une première halte est prévue vers Treffiagat, puis à la gare du Guilvinec. Arrivée à Saint-Guénolé pour la pause déjeuner, puis retour par le même itinéraire. Avec la participation de Serge Duigou, historien.
Port du casque conseillé, obligatoire pour les de 12 ans.
Prévoir pique-nique, eau et nécessaire de réparation.
Sans inscription .
Maison des associations de Pont-l’Abbé 17 Rue de la Gare Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 60 60 90
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English : Mai à vélo Sur les traces de l’ancienne voie ferrée du train Birinik
L’événement Mai à vélo Sur les traces de l’ancienne voie ferrée du train Birinik Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Destination Pays Bigouden
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