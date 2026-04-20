Mai du Théâtre Atelier Spect’acteurs Village de Gaztelu Hendaye

Hendaye

Mai du Théâtre Atelier Spect’acteurs

Village de Gaztelu Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 12:30:00

fin : 2026-05-23 12:50:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Mai du Théâtre offre une belle visibilité aux élèves et professeurs du Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque qui dispense, toute l’année, des enseignements artistiques à Hendaye.

Venez les rencontrer !

Les élèves danseurs du Conservatoire du site d’Hendaye proposeront au public leurs propres chorégraphies !

Accompagnés par leurs professeurs, venez découvrir les créations des jeunes artistes du premier au troisième cycle. .

Village de Gaztelu Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Mai du Théâtre Atelier Spect’acteurs

L’événement Mai du Théâtre Atelier Spect’acteurs Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce