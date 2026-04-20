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Mai du Théâtre Atelier Spect’acteurs Village de Gaztelu Hendaye

Mai du Théâtre Atelier Spect’acteurs Village de Gaztelu Hendaye

Mai du Théâtre Atelier Spect’acteurs Village de Gaztelu Hendaye samedi 23 mai 2026.

Lieu : Village de Gaztelu

Adresse : Autour du fronton Gaztelu Zahar

Ville : 64700 Hendaye

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Hendaye

Mai du Théâtre Atelier Spect’acteurs

Village de Gaztelu Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 12:30:00
fin : 2026-05-23 12:50:00

Date(s) :
2026-05-23

Le Mai du Théâtre offre une belle visibilité aux élèves et professeurs du Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque qui dispense, toute l’année, des enseignements artistiques à Hendaye.
Venez les rencontrer !

Les élèves danseurs du Conservatoire du site d’Hendaye proposeront au public leurs propres chorégraphies !

Accompagnés par leurs professeurs, venez découvrir les créations des jeunes artistes du premier au troisième cycle.   .

Village de Gaztelu Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49 

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English : Mai du Théâtre Atelier Spect’acteurs

L’événement Mai du Théâtre Atelier Spect’acteurs Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce

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