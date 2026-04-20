Mai du Théâtre Haritik Tiraka Préau de l’école de la ville Hendaye

Hendaye

Mai du Théâtre Haritik Tiraka

Préau de l’école de la ville Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:30:00

fin : 2026-05-23 16:20:00

Date(s) :

2026-05-23

Les premières fois sont toujours difficiles…

Ma grand-mère a acheté des boutons pour la première fois, dans une main tremblante une petite liste, et dans l’autre 2 sous bien tenus. Elle a choisi le chemin le plus court et a vite parcouru le chemin vers l’atelier de couture.

Sur les chemins empruntés, nous rencontrerons voisins, amis, nœuds et silences, car faire des courses n’est pas n’importe quoi. Si vous êtes prêt à regarder une pièce qui met en valeur le nom et les actions des personnes qui ne sont pas dans les journaux, tirez le fil.

Spectacle accueilli en résidence de création à Mendi Zolan en février 2026 sous son premier titre Ni errekadista nintzen . .

Préau de l’école de la ville Autour du fronton Gaztelu Zahar Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 30 49

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English : Mai du Théâtre Haritik Tiraka

L’événement Mai du Théâtre Haritik Tiraka Hendaye a été mis à jour le 2026-04-17 par Hendaye Tourisme & Commerce