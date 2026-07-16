UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Seyne

Main basse sur la ville, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

dimanche 20 septembre 2026 · Seyne-les-Alpes - Cinéma de Pays · Seyne

Main basse sur la ville, Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays, Seyne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Seyne-les-Alpes - Cinéma de Pays
Adresse
Maison de Pays, Place des Armes, Seyne
Ville
04140 Seyne
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Main basse sur la ville Dimanche 20 septembre, 16h00 Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:41:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:41:00+02:00

Seyne-les-Alpes – Cinéma de Pays Maison de Pays, Place des Armes, Seyne Seyne 04140 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=229HZ »}]
Play it again ! – Spéculation immobilière et politique dans une ville d’Italie entraînée par l’urbanisation trop rapide d’un quartier à l’instigation d’un entrepreneur de droite. Les travaux provoq…

À voir aussi à Seyne (Alpes-de-Haute-Provence)