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Mairie de Wimereux Dernier bain de l’année Wimereux

Mairie de Wimereux Dernier bain de l’année Wimereux mardi 22 décembre 2026.

Adresse : Place Malahieude l'agora

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : mardi 22 décembre 2026

Fin : mardi 22 décembre 2026

Tarif :

Wimereux

Mairie de Wimereux Dernier bain de l’année

Place Malahieude l’agora Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22
fin : 2026-12-22

Date(s) :
2026-12-22

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Place Malahieude l’agora Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85 

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English :

L’événement Mairie de Wimereux Dernier bain de l’année Wimereux a été mis à jour le 2026-02-02 par Hardelot

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