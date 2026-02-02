Mairie de Wimereux Dernier bain de l’année Wimereux
Mairie de Wimereux Dernier bain de l’année Wimereux mardi 22 décembre 2026.
Wimereux
Mairie de Wimereux Dernier bain de l’année
Place Malahieude l’agora Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-22
fin : 2026-12-22
Date(s) :
2026-12-22
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Place Malahieude l’agora Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85
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L’événement Mairie de Wimereux Dernier bain de l’année Wimereux a été mis à jour le 2026-02-02 par Hardelot
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