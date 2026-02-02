Wimereux

Mairie de Wimereux Dernier bain de l’année

Place Malahieude l’agora Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-22

fin : 2026-12-22

Date(s) :

2026-12-22

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Place Malahieude l’agora Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85

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English :

L’événement Mairie de Wimereux Dernier bain de l’année Wimereux a été mis à jour le 2026-02-02 par Hardelot