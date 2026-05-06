MAIRIE DU 14ème ARRONDISSEMENT / Music 4 a While Parvis de la Mairie du 14ème arrondissement Paris

Musique

Eléonore Lemaire partage son activité entre la scène lyrique contemporaine européenne, et des projets personnels autour du décloisonnement et de l’hybridation. Elle fonde Renversements en 2022, pour produire différents projets lyriques, portant tour à tour les casquettes de metteuse en scène, autrice, scénographe ou compositrice, en fonction des collaborations et de la nature des projets. Elle rencontre Alex Cordo lors du projet « Switched-On Mozart » (en hommage à Wendy Carlos) et lui propose d’inventer avec elle « Music 4 a While », pour lequel il écrit les arrangements. À l’occasion de la Nuit Blanche 2026, elle invite son complice percussionniste Richard Dubelski à se joindre à eux pour proposer une version dance-floor du projet. Les artistes joueront toutes les heures fixes des sets de 30 minutes de musiques allant du baroque à nos jours, pour danser sur des siècles de répertoires variés. Pendant les breaks, de jeunes talents (dont les élèves en MAO du Conservatoire Darius Milhaud) seront invités à performer leurs créations électro, gardant le lien entre musique savante et musique actuelle, sous la houlette de compositeurs aguerris comme Kerwin Rolland.

Sur des musiques de Mozart, Purcell, Pink Floyd, Haendel, Puccini, Rachmaninov, Britten, Joan Baez, Donizetti, Ravel, Fauré, the Beatles …

Avec Alex Cordo – guitariste ; Richard Dubelski – percussionniste ; Eléonore Lemaire – soprano ; et Vincent Lannuzel – ingénieur son.

Avec le soutien de la Mairie du 14ème arrondissement de Paris et du Conservatoire Darius Milhaud.

Sets voix lyrique – guitare électrique – percussions et scène ouverte électro

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T00:00:00+02:00

Parvis de la Mairie du 14ème arrondissement 2 Place Ferdinand Bruno 75114 Paris

https://www.eleonore-lemaire.com/renversements



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