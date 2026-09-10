Mairie-Église de Vernantes, Mairie-Eglise de Vernantes, Vernantes

Informations pratiques

Mairie-Église de Vernantes Samedi 19 septembre, 14h00 Mairie-Eglise de Vernantes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Transformée en mairie, l’ancienne église renferme le tombeau des seigneurs de Jalesnes.

Samedi et dimanche 10h-18h

Exposition sur le cadastre impérial le samedi de 14h à 16h

Mairie-Eglise de Vernantes Place de la Mairie, Vernantes Vernantes 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Transformée en mairie, l’ancienne église renferme le tombeau des seigneurs de Jalesnes.

© Jean Leblanc – ministère de la Culture