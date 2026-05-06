Maison André Goichot Ateliers dégustations Maison André Goichot Beaune
jeudi 8 octobre 2026 · Maison André Goichot · Beaune
Informations pratiques
Beaune
Maison André Goichot Ateliers dégustations
Maison André Goichot 1065 Rue André-Marie Ampère Beaune Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 19:00:00
fin : 2026-10-08 22:00:00
Date(s) :
2026-10-08 2026-12-03
Chaque premier jeudi du mois, plongez dans une expérience unique de dégustation ! Découvrez des thématiques passionnantes et explorez le monde des vins au-delà de notre chère région.
Jeudi 08 Octobre Grèce La Macédoine Centrale
Jeudi 03 Décembre La Mer Noire V2
Infos pratiques
De 19h00 à 21h00
6 vins à déguster
45€ par personne
Sur réservation uniquement. .
Maison André Goichot 1065 Rue André-Marie Ampère Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 25 91 30 timothe.demaria@maisongoichot.com
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English :
L’événement Maison André Goichot Ateliers dégustations Beaune a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
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