Maison André Goichot Ateliers dégustations Maison André Goichot Beaune

Informations pratiques

Beaune

Maison André Goichot Ateliers dégustations

Maison André Goichot 1065 Rue André-Marie Ampère Beaune Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 19:00:00

fin : 2026-10-08 22:00:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-12-03

Chaque premier jeudi du mois, plongez dans une expérience unique de dégustation ! Découvrez des thématiques passionnantes et explorez le monde des vins au-delà de notre chère région.

Jeudi 08 Octobre Grèce La Macédoine Centrale

Jeudi 03 Décembre La Mer Noire V2

Infos pratiques

De 19h00 à 21h00

6 vins à déguster

45€ par personne

Sur réservation uniquement. .

Maison André Goichot 1065 Rue André-Marie Ampère Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 25 91 30 timothe.demaria@maisongoichot.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Maison André Goichot Ateliers dégustations Beaune a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1