Maison de Garonne Atelier de reconnaissance des plantes et réalisation d’une tisane tout public Maison de Garonne Boé
samedi 12 septembre 2026 · Maison de Garonne · Boé
Informations pratiques
Boé
Maison de Garonne Atelier de reconnaissance des plantes et réalisation d’une tisane tout public
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Samedi 12 septembre de 10h à 12h Atelier de reconnaissance des plantes et réalisation d’une tisane tout public
> Gratuit. Places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr. Durée 2h.
Samedi 12 septembre de 10h à 12h Atelier de reconnaissance des plantes et réalisation d’une tisane tout public
Combien de plantes aromatiques pouvez-vous reconnaître à la vue, à l’odeur, ou au toucher ? Cet atelier est l’occasion de découvrir les aromatiques autrement, et de composer des tisanes avec vos odeurs et vos goûts préférés .
> Gratuit. Places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr. Durée 2h. .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English : Maison de Garonne Atelier de reconnaissance des plantes et réalisation d’une tisane tout public
Saturday, September 12, from 10 a.m. to 12 p.m.: Plant identification workshop and herbal tea-making—open to all
> Free. Limited space; reservations required at 05.53.98.65.61 or maison-garonne@ville-boe.fr. Duration: 2 hours.
L’événement Maison de Garonne Atelier de reconnaissance des plantes et réalisation d’une tisane tout public Boé a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen
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