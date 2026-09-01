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Maison de Garonne Atelier de reconnaissance des plantes et réalisation d’une tisane tout public Maison de Garonne Boé

samedi 12 septembre 2026 · Maison de Garonne · Boé

Maison de Garonne Atelier de reconnaissance des plantes et réalisation d’une tisane tout public Maison de Garonne Boé

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison de Garonne
Adresse
11 Rue de Lacassagne
Ville
47550 Boé
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Boé

Maison de Garonne Atelier de reconnaissance des plantes et réalisation d’une tisane tout public

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 12:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Samedi 12 septembre de 10h à 12h Atelier de reconnaissance des plantes et réalisation d’une tisane tout public
> Gratuit. Places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr. Durée 2h.
Samedi 12 septembre de 10h à 12h Atelier de reconnaissance des plantes et réalisation d’une tisane tout public
Combien de plantes aromatiques pouvez-vous reconnaître à la vue, à l’odeur, ou au toucher ? Cet atelier est l’occasion de découvrir les aromatiques autrement, et de composer des tisanes avec vos odeurs et vos goûts préférés .
> Gratuit. Places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr. Durée 2h.   .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61  maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Maison de Garonne Atelier de reconnaissance des plantes et réalisation d’une tisane tout public

Saturday, September 12, from 10 a.m. to 12 p.m.: Plant identification workshop and herbal tea-making—open to all
> Free. Limited space; reservations required at 05.53.98.65.61 or maison-garonne@ville-boe.fr. Duration: 2 hours.

L’événement Maison de Garonne Atelier de reconnaissance des plantes et réalisation d’une tisane tout public Boé a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Destination Agen

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