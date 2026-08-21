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AGENDA · Boé

Maison de Garonne Atelier de fabrication d’un frigo du désert ou d’un four solaire tout public Maison de Garonne Boé

samedi 12 septembre 2026 · Maison de Garonne · Boé

Maison de Garonne Atelier de fabrication d’un frigo du désert ou d’un four solaire tout public Maison de Garonne Boé

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Maison de Garonne
Adresse
11 Rue de Lacassagne
Ville
47550 Boé
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Boé

Maison de Garonne Atelier de fabrication d’un frigo du désert ou d’un four solaire tout public

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Samedi 12 septembre de 14h à 16h Atelier de fabrication d’un frigo du désert ou d’un four solaire tout public
Apprenons ensemble à réduire notre consommation d’énergie à travers un atelier mêlant savoir-faire et créativité.
> Gratuit. Places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61
Samedi 12 septembre de 14h à 16h Atelier de fabrication d’un frigo du désert ou d’un four solaire tout public
Apprenons ensemble à réduire notre consommation d’énergie à travers un atelier mêlant savoir-faire et créativité. Au programme comprendre les gestes simples pour économiser l’énergie au quotidien, de façon ludique et interactive. Construire un objet pratique et éco-responsable pour agir concrètement chez soi. Vous pourrez choisir entre la fabrication d’un four solaire, pour cuisiner de délicieux petits plats grâce à l’énergie du soleil, ou la construction d’un frigo du désert, une solution ingénieuse pour conserver les aliments sans électricité.
> Gratuit. Places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr. Durée 2h.   .

Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61  maison-garonne@ville-boe.fr

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English : Maison de Garonne Atelier de fabrication d’un frigo du désert ou d’un four solaire tout public

Saturday, September 12, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Workshop on building a desert fridge or a solar oven—open to all ages
Let’s learn together how to reduce our energy consumption through a workshop that combines practical skills and creativity.
> Free. Limited space available; reservations required at 05.53.98.65.61

L’événement Maison de Garonne Atelier de fabrication d’un frigo du désert ou d’un four solaire tout public Boé a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Destination Agen

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