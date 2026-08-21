Maison de Garonne Atelier de fabrication d’un frigo du désert ou d’un four solaire tout public Maison de Garonne Boé
samedi 12 septembre 2026 · Maison de Garonne · Boé
Informations pratiques
Boé
Maison de Garonne Atelier de fabrication d’un frigo du désert ou d’un four solaire tout public
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 16:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Samedi 12 septembre de 14h à 16h Atelier de fabrication d’un frigo du désert ou d’un four solaire tout public
Apprenons ensemble à réduire notre consommation d’énergie à travers un atelier mêlant savoir-faire et créativité.
> Gratuit. Places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61
Samedi 12 septembre de 14h à 16h Atelier de fabrication d’un frigo du désert ou d’un four solaire tout public
Apprenons ensemble à réduire notre consommation d’énergie à travers un atelier mêlant savoir-faire et créativité. Au programme comprendre les gestes simples pour économiser l’énergie au quotidien, de façon ludique et interactive. Construire un objet pratique et éco-responsable pour agir concrètement chez soi. Vous pourrez choisir entre la fabrication d’un four solaire, pour cuisiner de délicieux petits plats grâce à l’énergie du soleil, ou la construction d’un frigo du désert, une solution ingénieuse pour conserver les aliments sans électricité.
> Gratuit. Places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr. Durée 2h. .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English : Maison de Garonne Atelier de fabrication d’un frigo du désert ou d’un four solaire tout public
Saturday, September 12, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m.: Workshop on building a desert fridge or a solar oven—open to all ages
Let’s learn together how to reduce our energy consumption through a workshop that combines practical skills and creativity.
> Free. Limited space available; reservations required at 05.53.98.65.61
L’événement Maison de Garonne Atelier de fabrication d’un frigo du désert ou d’un four solaire tout public Boé a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Destination Agen
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