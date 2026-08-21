Maison de Garonne Animation découverte des papillons de nuit tout public Maison de Garonne Boé
vendredi 18 septembre 2026 · Maison de Garonne · Boé
Informations pratiques
Boé
Maison de Garonne Animation découverte des papillons de nuit tout public
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:30:00
fin : 2026-09-18 22:30:00
Date(s) :
2026-09-18
Vendredi 18 septembre à 20h30 Animation découverte des papillons de nuit tout public
> Gratuit, places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr. Durée : 2h
Vendredi 18 septembre à 20h30 Animation découverte des papillons de nuit tout public
L’animation se déroulera en deux temps en commençant par un diaporama sur les papillons de nuit (caractéristiques, biologie, principales familles…) et sera suivie d’une observation des papillons à l’aide d’un piège lumineux.
> Gratuit, places limitées, sur réservation au 05.53.98.65.61 ou maison-garonne@ville-boe.fr. Durée : 2h
NB : En cas de pluie ou de vent, la sortie ne pourra pas être maintenue. .
Maison de Garonne 11 Rue de Lacassagne Boé 47550 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 98 65 61 maison-garonne@ville-boe.fr
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English : Maison de Garonne Animation découverte des papillons de nuit tout public
Friday, September 18 at 8:30 p.m.: Moth Discovery Event—open to all ages
> Free, limited seating; reservations required at 05.53.98.65.61 or maison-garonne@ville-boe.fr. Duration: 2 hours
L’événement Maison de Garonne Animation découverte des papillons de nuit tout public Boé a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Destination Agen
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