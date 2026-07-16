Maison de la Culture Le Corbusier, Site Le Corbusier, Firminy

Informations pratiques

Maison de la Culture Le Corbusier 16 – 18 octobre Site Le Corbusier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-16T10:00:00+02:00 – 2026-10-16T12:30:00+02:00

Fin : 2026-10-18T13:30:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Au sein du plus grand site Le Corbusier en Europe, la Maison de la Culture est la seule réalisation achevée du vivant de l’architecte.

Sa toiture courbe et sa façade inclinée lui donnent un profil unique. Cet édifice abrite notamment une salle de spectacle, des salles d’atelier et un foyer-bar entièrement meublés par le designer Pierre Guariche.

Elle est aujourd’hui classée Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco, avec 16 autres édifices de Le Corbusier.

Entrée gratuite vendredi, samedi et dimanche.

Découvrez nos visites guidées sur les autres fiches du Site Le Corbusier.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 77 61 08 72 https://sitelecorbusier.com/ 4 parkings gratuits à proximité. Range vélos (5 places) à disposition.

Au sein du plus grand site Le Corbusier en Europe, la Maison de la Culture est la seule réalisation achevée du vivant de l’architecte.

Arnaud Frich © FLC/ADAGP