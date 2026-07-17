Maison de la Mosaïque contemporaine, Maison de la Mosaïque contemporaine, Paray-le-Monial
samedi 19 septembre 2026 · Maison de la Mosaïque contemporaine · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Maison de la Mosaïque contemporaine 19 et 20 septembre Maison de la Mosaïque contemporaine Saône-et-Loire
gratuité, sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Vous pourrez découvrir la pratique de la mosaïque via différents supports: vidéo, visite de notre exposition temporaire « Traversées » de Carole Boubli, visite du jardin, découverte d’un atelier démonstration de mosaïque de 14h à 18h.
Maison de la Mosaïque contemporaine 15bis quai de l’Industrie, 71600 Paray-le-Monial Paray-le-Monial 71600 Le Colombier Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 88 83 13 http://www.maisondelamosaique.org
Vous pourrez découvrir la pratique de la mosaïque via différents supports: vidéo, visite de notre exposition temporaire « Traversées » de Carole Boubli, visite du jardin, découverte d’un atelier de de…
©MCM 2025
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