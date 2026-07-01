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Maison de ventes aux enchères : Portes ouvertes, De Baecque et Associés, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · De Baecque et Associés · Lyon

Maison de ventes aux enchères : Portes ouvertes, De Baecque et Associés, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
De Baecque et Associés
Adresse
70, rue Vendôme
Ville
69006 Lyon
Département
Métropole de Lyon

Maison de ventes aux enchères : Portes ouvertes 19 et 20 septembre De Baecque et Associés Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de la maison de ventes : présentation de la salle des ventes, et du métier de commissaire-priseur.

De Baecque et Associés 70, rue Vendôme Lyon 69006 Les Brotteaux Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 16 29 44 https://www.debaecque.fr https://www.instagram.com/de_baecque_et_associes/ Les vacations se déroulent au sein d’un espace de 700 m2 au cœur du 6ème arrondissement. Derrière la façade d’un bel immeuble classique, DE BAECQUE et Associés a transformé une ancienne usine textile à la toiture de sheds en un hôtel des ventes moderne et lumineux. – Métro A, station « Foch »
– Bus C26 ou bus 27 station « Duquesne Foch »
– Parking : Morand – 11 Bis Place Maréchal Lyautey, 69006 Lyon
Journées européennes du patrimoine

De Baecque et Associés

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