Informations pratiques

Saumur

Maison des anges

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Hôtel particulier du 16e et 17e siècle. Certains petits angelots sculptés sur les frontons de fenêtre arborent à leur cou un chapelet rappelant l’activité patenôtrière du quartier.

Accès libre dans la cour et vue sur les façades de la maison.

Cet hôtel particulier est le point de départ du circuit du quartier du Fenet. Laissez-vous guider jusqu’à Notre-Dame des Ardilliers par la nouvelle signalétique patrimoniale. Vous pouvez également rejoindre le circuit en vélo de la côte saumuroise.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

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English :

A 16th- and 17th-century mansion. Some of the small cherubs carved on the window pediments wear rosaries around their necks, a reminder of the neighborhood’s traditional craft industry.

Free access to the courtyard and a view of the house’s facades.

L’événement Maison des anges Saumur a été mis à jour le 2026-07-24 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME