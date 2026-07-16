Maison des Jeux – Dervallières Parc et Bassin, Parc des Dervallières – rue Auguste Renoir, Nantes

Informations pratiques

Maison des Jeux – Dervallières Parc et Bassin Mercredi 26 août, 17h00 Parc des Dervallières – rue Auguste Renoir Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T17:00:00+02:00 – 2026-08-26T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T17:00:00+02:00 – 2026-08-26T21:00:00+02:00

Rendez-vous au parc et bassin des Dervallières pour une soirée ludique de fin d’été placée sous le signe du jeu, du partage et de la convivialité.

Jeux d’adresse, jeux de construction et grands espaces de jeu attendent petits et grands pour des moments de découverte, de coopération et d’amusement en plein air. Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis et de profiter d’une soirée estivale dans une ambiance chaleureuse.

Plus d’informations https://www.maisondesjeux-nantes.org

Parc des Dervallières – rue Auguste Renoir rue Auguste Renoir, Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondesjeux-nantes.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 35 75 67 »}] [{« link »: « https://www.maisondesjeux-nantes.org »}]

Après-midi jeux – Parc et Bassin des Dervallières