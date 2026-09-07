Maison des Mémoires en Beaujolais – Exposition permanente à découvrir, Maison des mémoires en Beaujolais, Villefranche-sur-Saône

Informations pratiques

Maison des Mémoires en Beaujolais – Exposition permanente à découvrir Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Maison des mémoires en Beaujolais Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au coeur de la Maison des Mémoires en Beaujolais qui accueille également le musée des Conscrits©, l’exposition permanente Liberté chérie ! invite à parcourir plus de dix siècles d’histoire, depuis les premiers seigneurs de Beaujeu jusqu’aux engagements contemporains des habitants du Beaujolais. Conçu comme un voyage à travers paysages, patrimoine et destins individuels, le parcours met en lumière vingt-sept portraits et de nombreux objets, archives et photographies pour raconter les choix de celles et ceux, anonymes ou célèbres, qui ont bâti, protégé et transmis ce territoire.

30 rue Roland – dimanche 20 septembre • 10h, 11h et 15h – Visite libre de 10h à 13h et de 14h à 18h et visites guidées à 10h, 11h et 15h -Durée 45 min – À partir de 10 ans – Limité à 15 personnes – Sur inscription

Programme complet sur www.villefranche.net

Maison des mémoires en Beaujolais 30 Rue Roland 69400 Villefranche sur Saône Villefranche-sur-Saône 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 60 39 53 [{« link »: « https://www.villefranche.net/ »}] Siège du Pays d’art et d’histoire du Beaujolais et Musée des conscrits

Au coeur de la Maison des Mémoires en Beaujolais qui accueille également le musée des Conscrits©, l’exposition permanente Liberté chérie ! invite à parcourir plus de dix siècles d’histoire, depuis de…

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