Maison du Tapissier La visite de Faustine 28 juillet Aubusson mardi 28 juillet 2026.

Rue Vieille Aubusson Creuse

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

2026-07-28

Laissez-vous guider par Faustine pour une introduction (45 mn) à votre visite de cette bâtisse du 16e siècle. Poursuivez votre découverte dans l’atelier de tissage à la rencontre d’un(e) lissier(e). Une expérience unique autour de l’art tissé d’Aubusson.

Réservation obligatoire
Places limitées   .

Rue Vieille Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12  contact@aubusson-felletin-tourisme.com

