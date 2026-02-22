Maison du Tapissier La visite de Faustine 7 juillet Aubusson
Maison du Tapissier La visite de Faustine 7 juillet Aubusson mardi 7 juillet 2026.
Rue Vieille Aubusson Creuse
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-07-07
2026-07-07
Laissez-vous guider par Faustine pour une introduction (45 mn) à votre visite de cette bâtisse du 16e siècle. Poursuivez votre découverte dans l’atelier de tissage à la rencontre d’un(e) lissier(e). Une expérience unique autour de l’art tissé d’Aubusson.
Réservation obligatoire
Places limitées .
Rue Vieille Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 32 12 contact@aubusson-felletin-tourisme.com
