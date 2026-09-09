Maison forte des Changeas, Maison forte des Changeas, Saint-Jeures
samedi 19 septembre 2026 · Maison forte des Changeas · Saint-Jeures
Informations pratiques
Maison forte des Changeas 19 et 20 septembre Maison forte des Changeas Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Maison forte des Changeas à Saint Jeures ouverte le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h.
Maison forte des Changeas les changeas 43200 saint jeures Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471597156 https://www.ot-hautlignon.com/decouvrir/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine/ Maison forte édifiée au XVIe siècle, aménagée intérieurement aux XVIIe et XVIIIe siècles. Propriété privée ouverte exceptionnellement à la visite par ses propriétaires. Petit parking sur place avant le portail d’entrée
Maison forte des Changeas à Saint Jeures ouverte le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 12h.
©Nancy EPALLE Office de tourisme du Haut-Lignon
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