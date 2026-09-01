Maison Langlois Saumur
samedi 19 septembre 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Maison Langlois
3 rue Léopold Palustre Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Un superbe vignoble bercé par la Loire, un savoir-faire vigneron rigoureux, des bulles élégantes où le chenin rayonne depuis plus de 130 ans, Langlois Crémant de Loire élève les moments simples du quotidien.
Une histoire familiale d’excellence ligérienne, débutée par Édouard Langlois et son épouse Jeanne Chateau. Venez découvrir les secrets de fabrications de nos Crémants de Loire au travers de différentes visites.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 13h et de 14h à 18h30. .
3 rue Léopold Palustre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 21 40 contact@langlois-cremantdeloire.fr
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English :
A superb vineyard cradled by the Loire, rigorous winemaking expertise, elegant bubbles where the Chenin grape shines: for over 130 years, Langlois Crémant de Loire has been elevating the simple moments of everyday life.
L’événement Maison Langlois Saumur a été mis à jour le 2026-08-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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