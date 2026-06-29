MAJORETTES | MICKAËL PHELIPPEAU BI-P Vic-la-Gardiole

Informations pratiques

Sète

MAJORETTES | MICKAËL PHELIPPEAU BI-P

Avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Fasciné par la maîtrise des gestes et l’esthétisme des majorettes depuis son enfance, Mickaël Phelippeau invite sur scène le collectif des Major’s Girls de Montpellier, constitué de femmes d’une moyenne d’âge de 60 ans

Fasciné par la maîtrise des gestes et l’esthétisme des majorettes depuis son enfance, Mickaël Phelippeau invite sur scène le collectif des Major’s Girls de Montpellier, constitué de femmes d’une moyenne d’âge de 60 ans. Il les chorégraphie dans ce spectacle festif et revigorant, doublé d’une rencontre humaine inoubliable ! .

Avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 02 02 billetterie@tmsete.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : MAJORETTES | MICKAËL PHELIPPEAU BI-P

Fascinated by the precision of the majorettes’ movements and their aesthetic appeal since childhood, Mickaël Phelippeau invites the Montpellier Major’s Girls collective—composed of women with an average age of 60—onto the stage

L’événement MAJORETTES | MICKAËL PHELIPPEAU BI-P Sète a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau