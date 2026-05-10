MAJORS GIRLS / Démonstration de majorettes Parvis de l’Hôtel de Ville Paris

Les Majors Girls de Montpellier investissent Paris avec leurs démonstrations de majo-rettes. Entre chorégraphies dynamiques et lancers de bâtons parfaitement maîtrisés, chaque passage célèbre autant la technique que le plaisir d’être ensemble. La troupe raconte son histoire à travers la gestuelle et la magie des costumes, où se mêlent souvenirs partagés, énergie collective et esprit de transmission. Véritable ode à la passion, à l’amitié et aux liens indéfectibles qui les unissent, leurs prestations invitent le public à entrer dans leur univers. L’énergie de ces femmes, nourrie par des années de complicité, transforme les rues et places de Paris en un espace de spectacle vivant, vibrant et chaleureux — offrant, pour Nuit Blanche, bien plus qu’une performance : un moment de partage, de sororité et… de paillettes !

Les Majors Girls de Montpellier sont une troupe de majorettes emblématique, créée en 1964 par Mme Jacques Suzette. Bien plus qu’un collectif artistique, elles incarnent une véritable histoire d’amitié et de ﬁdélité, tissée au ﬁl des années. Formées à la discipline américaine du twirling, elles ont conquis les scènes françaises et internationales, de Barcelone à Valence, jusqu’aux championnats du monde à Eindhoven. Aujourd’hui, sous la direction de Josy Jacques, avec une moyenne d’âge de 60 ans, elles poursuivent l’aventure avec une passion intacte, mêlant danse, virtuosité et une complicité palpable qui fait la force de leur troupe.

Les Majors Girls performent au Bassin de la Villette à 19h et à 23h50.

Sur le parvis de l’Hôtel de Ville à 21h40.

Les Majors Girls de Montpellier proposent des démonstrations de majorettes à proximité de l’installation flottante À contre-courant de Mr. & Mr.

À 19h et à 23h50.

Nuit Blanche 2026 : suivez jour après jour la remontée de la Seine par Mr. & Mr. Dossier

Les Majors Girls de Montpellier transforment l’espace public en fête vivante, mêlant chorégraphies, paillettes et esprit de sororité dans une célébration joyeuse du collectif.

Le samedi 06 juin 2026

de 23h50 à 00h10

Le samedi 06 juin 2026

de 21h40 à 22h00

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 19h20

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T02:50:00+02:00

fin : 2026-06-06T03:10:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T19:20:00+02:00;2026-06-06T21:40:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00;2026-06-06T23:50:00+02:00_2026-06-06T00:10:00+02:00

Parvis de l’Hôtel de Ville Parvis de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Métro -> 1 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)

Bus -> 67697072757696 : Hôtel de Ville (Paris) (11m)

Vélib -> Place de l’Hôtel de Ville (72.14m)

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