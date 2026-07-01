Makey Makey, Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse, Versailles
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Ancienne Poste - Heure Joyeuse · Versailles
Informations pratiques
Makey Makey Samedi 26 septembre, 15h00 Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse Yvelines
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:30:00+02:00
Médiathèque Ancienne Poste – Heure Joyeuse 3, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 01 30 97 28 88 https://www.versailles.fr/culture/etablissements/bibliotheques-municipales/ https://bibliotheque.versailles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 97 28 88 »}]
Bidouillez, branchez, jouez ! Avec Makey Makey, inventez des instruments étonnants et explorez la musique autrement. De 8 à 12 ans.
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