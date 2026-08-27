Mal de mère Centre Culturel Les Tourelles Vouziers

Informations pratiques

Vouziers

Mal de mère

Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers Ardennes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-06-24

fin : 2027-06-24

Date(s) :

2027-06-24

Un souffle de tendresse, un éclat de rire, une décharge d’émotion… voilà ce qui traverse ce seule-en-scène porté par Valérie Lombard, funambule délicate entre pudeur et audace. Elle y raconte ce combat intime, ce rêve têtu, cette course folle vers le désir d’enfant — un désir qui bouscule, qui heurte, qui soulève, mais qui, toujours, éclaire. Pendant 1h15, Mal de mère déploie un théâtre qui respire le vrai, qui embrasse la vie dans toute son amplitude — tendre, drôle, parfois impertinente, toujours profondément humaine. Durée 1h15

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Centre Culturel Les Tourelles 6 Rue Henrionnet Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77 accueil.lestourelles@wandoo.fr

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English :

A breath of tenderness, a burst of laughter, a flood of emotion—that’s what runs through this one-woman show performed by Valérie Lombard, a delicate tightrope walker between modesty and boldness. In it, she recounts this intimate struggle, this long-cherished dream, this mad dash toward the desire for a child—a desire that unsettles, that shocks, that uplifts, but that always brings light. For 1 hour and 15 minutes, %AB Mal de m%E8re %BB unfolds a theatrical experience that breathes authenticity, embracing life in all its breadth—tender, funny, sometimes irreverent, and always deeply human. Running time: 1 hour and 15 minutes

L’événement Mal de mère Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme