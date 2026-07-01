Malandain Ballet Biarritz – L’Amour sorcier / Don Quichotte, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Malandain Ballet Biarritz – L’Amour sorcier / Don Quichotte Mardi 11 mai 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-11T20:30:00+02:00 – 2027-05-11T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-11T20:30:00+02:00 – 2027-05-11T22:00:00+02:00

Succédant à Thierry Malandain, Martin Harriague prendra la direction du CCN Ballet Biarritz en 2027. Depuis l’annonce de cette nomination, les équipes du Ballet œuvrent main dans la main avec les deux chorégraphes pour préparer cette nouvelle étape. Ce programme partagé célèbre la rencontre des univers de ces deux créateurs.

Deux évocations d’une Espagne fantasmagorique se répondent : l’une, charnelle et tellurique, s’élève d’une terre de poussière et de cendres ; l’autre, lumineuse et insensée, s’élance portée par le vent du rêve.

Dans « L’Amour sorcier », Thierry Malandain fait surgir le spectre d’un amour qui refuse de mourir, prisonnier de sa passion. Et dans cette ronde de vie et de roses noires, c’est l’humanité entière qui cherche sa délivrance, entre mort et désir.

Dans « Don Quichotte », Martin Harriague suit la trace d’un homme qui se bat contre le réel, guidé par un amour sans visage et par la foi obstinée en la beauté. Sous la folie se devine la solitude de l’artiste porté par la nécessité collective irrépressible de croire, d’imaginer, de créer.

Deux écritures, deux élans vitaux comme deux visages d’une même Espagne intérieure, mystique et ardente.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/256/le_pin_galant/malaindain_ballet_biarritz »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Succédant à Thierry Malandain, Martin Harriague prendra la direction du CCN Ballet Biarritz en 2027. Ce programme partagé célèbre la rencontre des univers de ces deux créateurs. Danse Classique

Olivier Houeix