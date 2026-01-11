Malgré-nous, l’histoire des incorporé.es de force de la vallée de Villé, Musée de la vallée de Villé, Villé

Informations pratiques

Malgré-nous, l’histoire des incorporé.es de force de la vallée de Villé 19 et 20 septembre Musée de la vallée de Villé Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée de la Vallée de Villé, la Société d’Histoire de la Vallée de Villé et l’association « Alsace Mémoire 39-45 » de Maisonsgoutte consacrent les Journées du patrimoine 2026 à la mémoire des incorporés de force et des « Malgré-Elles » de la Vallée de Villé.

Cet événement invite à mieux comprendre une page douloureuse de l’histoire locale en évoquant le destin d’hommes et de femmes marqués par la guerre et l’incorporation de force.

Au-delà des faits historiques, il s’agit de transmettre des mémoires et de rappeler que derrière la grande Histoire se cachent toujours des destins humains.

Musée de la vallée de Villé 4 place du tilleul 67220 Villé Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est

Le Musée de la Vallée de Villé, la Société d’Histoire de la Vallée de Villé et

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