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Malgré-nous, l’histoire des incorporé.es de force de la vallée de Villé, Musée de la vallée de Villé, Villé

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la vallée de Villé · Villé

Malgré-nous, l’histoire des incorporé.es de force de la vallée de Villé, Musée de la vallée de Villé, Villé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la vallée de Villé
Adresse
4 place du tilleul 67220 Villé
Ville
67220 Villé
Département
Bas-Rhin

Malgré-nous, l’histoire des incorporé.es de force de la vallée de Villé 19 et 20 septembre Musée de la vallée de Villé Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée de la Vallée de Villé, la Société d’Histoire de la Vallée de Villé et l’association « Alsace Mémoire 39-45 » de Maisonsgoutte consacrent les Journées du patrimoine 2026 à la mémoire des incorporés de force et des « Malgré-Elles » de la Vallée de Villé.
Cet événement invite à mieux comprendre une page douloureuse de l’histoire locale en évoquant le destin d’hommes et de femmes marqués par la guerre et l’incorporation de force.
Au-delà des faits historiques, il s’agit de transmettre des mémoires et de rappeler que derrière la grande Histoire se cachent toujours des destins humains.

Musée de la vallée de Villé 4 place du tilleul 67220 Villé Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est
Le Musée de la Vallée de Villé, la Société d’Histoire de la Vallée de Villé et

©MVV

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