Malik Bentalha Nouveau Monde Les Arènes Metz

Malik Bentalha Nouveau Monde

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Avec Nouveau Monde, Malik Bentalha signe son retour sur scène dans un one-man-show à la fois drôle, touchant et engagé. Dans ce troisième spectacle, l’humoriste mêle confidences personnelles, absurdités du quotidien et réflexions sur l’époque avec une plume plus mature, sans jamais perdre son sens de la vanne.

Porté par un regard tendre sur la société et un sens aiguisé de l’observation, Malik nous embarque dans un voyage drôle et lucide à travers un monde en pleine mutation. Un spectacle authentique, humain… et furieusement drôle.Tout public

.

Les Arènes 5 Avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With Nouveau Monde, Malik Bentalha marks his return to the stage with a one-man show that’s funny, touching and committed. In his third show, the comedian mixes personal confidences, the absurdities of everyday life and reflections on the times with a more mature pen, without ever losing his sense of humour.

With a tender view of society and a keen sense of observation, Malik takes us on a funny, lucid journey through a world in the throes of change. A show that’s authentic, human? and furiously funny.

L’événement Malik Bentalha Nouveau Monde Metz a été mis à jour le 2026-02-17 par AGENCE INSPIRE METZ