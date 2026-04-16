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AGENDA · Boulogne-sur-Mer

Malik Benthala Boulogne-sur-Mer

samedi 7 novembre 2026 · Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Adresse
9 Quai Thurot
Ville
62200 Boulogne-sur-Mer
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Boulogne-sur-Mer

Malik Benthala

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Nouveau monde

Réservation Ce/Groupe et PMR 0328 666 700 billetterie@ramdam-management.com

Informations pratiques
Tarifs dès 44 €

Billeterie https://billetterie-ramdam-management.tickandlive.com/reserver/malik-bentalha-3/136544

Ouverture des portes 19h   .

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77 

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English :

L’événement Malik Benthala Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale

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