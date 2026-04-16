Malik Benthala Boulogne-sur-Mer
samedi 7 novembre 2026 · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Boulogne-sur-Mer
Malik Benthala
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Nouveau monde
Réservation Ce/Groupe et PMR 0328 666 700 billetterie@ramdam-management.com
Informations pratiques
Tarifs dès 44 €
Billeterie https://billetterie-ramdam-management.tickandlive.com/reserver/malik-bentalha-3/136544
Ouverture des portes 19h .
9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77
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English :
L’événement Malik Benthala Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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