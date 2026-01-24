Malraux farfelu, Médiathèque Équinoxe, Châteauroux
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Équinoxe · Châteauroux
Informations pratiques
Malraux farfelu Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Équinoxe Indre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
« Farfelu = Bizarre, inattendu, saugrenu » : pour ce cinquantième anniversaire de la mort d’André Malraux (1901-1976), réhabilitons ce farfelu qu’on oublie trop souvent de lui associer. Complétons un portrait constamment réduit aux oraisons funèbres, aux romans tragiques, à Antigone et aux écrits sur l’art – qu’on s’empresse de décrier. La dialectique du farfelu et du sacré, ou du tragique, continue de faire battre, comme le cœur du Manuel de L’Espoir, l’œuvre entier de Malraux (Sylvie Howlett, agrégée de Lettres modernes et docteure en littérature).
Médiathèque Équinoxe 41 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux, France Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0254083535 https://mediatheque.ville-chateauroux.fr/
Biblis en folie 2026
©By Roger Pic – Bibliothèque nationale de France, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16380661
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