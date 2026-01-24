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Malraux farfelu, Médiathèque Équinoxe, Châteauroux

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Équinoxe · Châteauroux

Malraux farfelu, Médiathèque Équinoxe, Châteauroux

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Équinoxe
Adresse
41 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux, France
Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre

Malraux farfelu Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Équinoxe Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

« Farfelu = Bizarre, inattendu, saugrenu » : pour ce cinquantième anniversaire de la mort d’André Malraux (1901-1976), réhabilitons ce farfelu qu’on oublie trop souvent de lui associer. Complétons un portrait constamment réduit aux oraisons funèbres, aux romans tragiques, à Antigone et aux écrits sur l’art – qu’on s’empresse de décrier. La dialectique du farfelu et du sacré, ou du tragique, continue de faire battre, comme le cœur du Manuel de L’Espoir, l’œuvre entier de Malraux (Sylvie Howlett, agrégée de Lettres modernes et docteure en littérature).

Médiathèque Équinoxe 41 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux, France Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 0254083535 https://mediatheque.ville-chateauroux.fr/
Biblis en folie 2026

©By Roger Pic – Bibliothèque nationale de France, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16380661

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