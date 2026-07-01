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Mami Watta, Lille Grand Palais, Lille

dimanche 18 octobre 2026 · Lille Grand Palais · Lille

Mami Watta, Lille Grand Palais, Lille

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Lille Grand Palais
Adresse
1 boulevard cités unies, Lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord
Tarif
De 23.20€ à 32€

Mami Watta Dimanche 18 octobre, 19h00 Lille Grand Palais Nord

De 23.20€ à 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T19:00:00+02:00 – 2026-10-18T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T19:00:00+02:00 – 2026-10-18T20:00:00+02:00

Dans Je vous salue Mami, Mami Watta transforme son parcours en stand-up flamboyant.
De l’enfance catholique à Abidjan à Drag Race, en passant par la guerre civile, les thérapies de conversion, elle fait de chaque épreuve une arme scénique.
Un spectacle irrévérencieux et politique où les obstacles deviennent puissance.

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Retrouvez Mami Watta en spectacle ! mami watta drag

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