Mami Watta, Lille Grand Palais, Lille

Informations pratiques

Mami Watta Dimanche 18 octobre, 19h00 Lille Grand Palais Nord

De 23.20€ à 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T19:00:00+02:00 – 2026-10-18T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T19:00:00+02:00 – 2026-10-18T20:00:00+02:00

Dans Je vous salue Mami, Mami Watta transforme son parcours en stand-up flamboyant.

De l’enfance catholique à Abidjan à Drag Race, en passant par la guerre civile, les thérapies de conversion, elle fait de chaque épreuve une arme scénique.

Un spectacle irrévérencieux et politique où les obstacles deviennent puissance.

Lille Grand Palais 1 boulevard cités unies, Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/68340 »}]

Retrouvez Mami Watta en spectacle ! mami watta drag