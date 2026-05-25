Mammal Hands Philharmonie de Paris Paris
Mammal Hands Philharmonie de Paris Paris samedi 5 septembre 2026.
Méditative et dense, la musique de Mammal Hands plonge immanquablement dans une douce euphorie, particulièrement saisissante sur scène. Depuis sa formation en 2012, le trio anglais est passé maître dans l’art délicat de l’effacement : sous ses doigts, les frontières entre jazz, musique contemporaine, folk, électro ou minimalisme s’évanouissent pour recomposer de vastes paysages où les mélodies s’enroulent et se déroulent en longues volutes hypnotiques. Neuf ans après son premier et unique passage à Jazz à la Villette, Mammal Hands revient enfin fouler la scène de la Cité de la musique, à la faveur d’un sixième disque somptueux, le premier enregistré avec Rob Turner – nouveau batteur repéré autrefois au sein de GoGo Penguin. Publié en février 2026, Circadia est le témoignage d’un groupe qui a trouvé la distance idéale entre émotion et recherche – sur les rythmes et les textures sonores. Inspiré par les cycles et la transformation, l’album est une méditation sur le renouveau et la beauté du changement. CQFD.
Distribution
- corto.alto
- Liam Shortall – trombone, basse
- Graham Costello – batterie
- Fergus McCreadie – clavier
- Mateusz Sobieski – saxophone
- Mammal Hands
- Nick Smart – piano
- Jordan Smart – saxophone
- Rob Turner – batterie , percussions
Formidable creuset où se fondent les styles et les influences, la scène britannique nous envoie le vibrionnant touche-à-tout corto.alto, tête chercheuse d’un jazz inventif et affûté, et l’élégant trio Mammal Hands, artisan d’une musique hypnotique et émouvante.
Le samedi 05 septembre 2026
de 20h00 à 23h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T23:00:00+02:00
fin : 2026-09-06T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-05T20:00:00+02:00_2026-09-05T23:00:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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