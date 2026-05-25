Mammal Hands Philharmonie de Paris Paris

Méditative et dense, la musique de Mammal Hands plonge immanquablement dans une douce euphorie, particulièrement saisissante sur scène. Depuis sa formation en 2012, le trio anglais est passé maître dans l’art délicat de l’effacement : sous ses doigts, les frontières entre jazz, musique contemporaine, folk, électro ou minimalisme s’évanouissent pour recomposer de vastes paysages où les mélodies s’enroulent et se déroulent en longues volutes hypnotiques. Neuf ans après son premier et unique passage à Jazz à la Villette, Mammal Hands revient enfin fouler la scène de la Cité de la musique, à la faveur d’un sixième disque somptueux, le premier enregistré avec Rob Turner – nouveau batteur repéré autrefois au sein de GoGo Penguin. Publié en février 2026, Circadia est le témoignage d’un groupe qui a trouvé la distance idéale entre émotion et recherche – sur les rythmes et les textures sonores. Inspiré par les cycles et la transformation, l’album est une méditation sur le renouveau et la beauté du changement. CQFD.

Distribution

corto.alto

Liam Shortall – trombone, basse

Graham Costello – batterie

Fergus McCreadie – clavier

Mateusz Sobieski – saxophone

Mammal Hands

Nick Smart – piano

Jordan Smart – saxophone

Rob Turner – batterie , percussions

Formidable creuset où se fondent les styles et les influences, la scène britannique nous envoie le vibrionnant touche-à-tout corto.alto, tête chercheuse d’un jazz inventif et affûté, et l’élégant trio Mammal Hands, artisan d’une musique hypnotique et émouvante.

Le samedi 05 septembre 2026

de 20h00 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-05T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-05T20:00:00+02:00_2026-09-05T23:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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