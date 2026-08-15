MAMMAL HANDS SALLE NOUGARO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MAMMAL HANDS

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 23.8 – 23.8 – EUR

23.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 20:30:00

fin : 2026-11-04 22:00:00

Date(s) :

2026-11-04

Mammal Hands s’impose aujourd’hui comme l’un des groupes phares d’une nouvelle génération d’artistes britanniques, brouillant les frontières entre jazz, musique classique contemporaine, électronique, folk et minimalisme pour façonner un univers sonore unique.

À travers cinq albums acclamés, le trio s’est constitué un public international, séduit par la chaleur, l’énergie dynamique et la profonde dimension émotionnelle de leur musique.

Leur nouvel album, Circadia , le premier avec leur ami de longue date et nouveau batteur Rob Turner (ancien membre de GoGo Penguin), marque une évolution audacieuse.

À la fois méditative et viscérale, leur musique en live mêle rythmes entraînants et textures hypnotiques, une expérience accessible à tous, spirituellement inspirante, et dont l’écho résonne bien après la dernière note. 23.8 .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 25 63 12 00 nougaro.billetterie@cseairbus.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mammal Hands has established itself as one of the leading bands of a new generation of British artists, blurring the boundaries between jazz, contemporary classical music, electronic music, folk, and minimalism to create a unique soundscape.

L’événement MAMMAL HANDS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE