MAMMAL HANDS SALLE NOUGARO Toulouse
mercredi 4 novembre 2026 · SALLE NOUGARO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
MAMMAL HANDS
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 23.8 – 23.8 – EUR
23.8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 20:30:00
fin : 2026-11-04 22:00:00
Date(s) :
2026-11-04
Mammal Hands s’impose aujourd’hui comme l’un des groupes phares d’une nouvelle génération d’artistes britanniques, brouillant les frontières entre jazz, musique classique contemporaine, électronique, folk et minimalisme pour façonner un univers sonore unique.
À travers cinq albums acclamés, le trio s’est constitué un public international, séduit par la chaleur, l’énergie dynamique et la profonde dimension émotionnelle de leur musique.
Leur nouvel album, Circadia , le premier avec leur ami de longue date et nouveau batteur Rob Turner (ancien membre de GoGo Penguin), marque une évolution audacieuse.
À la fois méditative et viscérale, leur musique en live mêle rythmes entraînants et textures hypnotiques, une expérience accessible à tous, spirituellement inspirante, et dont l’écho résonne bien après la dernière note. 23.8 .
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 25 63 12 00 nougaro.billetterie@cseairbus.com
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English :
Mammal Hands has established itself as one of the leading bands of a new generation of British artists, blurring the boundaries between jazz, contemporary classical music, electronic music, folk, and minimalism to create a unique soundscape.
L’événement MAMMAL HANDS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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