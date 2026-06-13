Man of Moon SUPERSONIC Paris

MAN OF MOON (22h00)

(Alt rock – Cosmic Pool – Glasgow, UK)

Man of Moon est un duo écossais qui forge un son audacieux, à la croisée du rock psychédélique, du krautrock, de l’électronique et des textures post-punk. Fondé à Édimbourg en 2014 au Jewel and Esk College, le projet a vu le jour lors de jam sessions nocturnes entre Chris Bainbridge (guitare/chant) et son batteur de l’époque, avant de rapidement prendre une autre dimension. Chris a déclaré que le nom lui était venu en souvenir de son père : ils avaient eu de nombreuses conversations sur l’espace et la lune, et cette imagerie continue de résonner dans les thèmes de leurs paroles et l’atmosphère de leur musique.

Au fil des ans, le duo s’est installé à Glasgow et a accueilli un nouveau batteur, Iain Stewart, tout en continuant à approfondir sa palette sonore pour s’aventurer sur un terrain éthéré et hypnotique. Depuis ses débuts, Man of Moon s’est imposé comme un groupe de scène hors du commun. Le duo possède un talent extraordinaire pour croiser les genres et les styles, mais leur son n’est pas hybride : il s’agit plutôt d’une synthèse de leurs influences, une distillation sonore pure de ce qui a précédé. On y entend les drones hypnotiques de Mogwai, les changements dynamiques de Radiohead, l’angularité harmonique de Tool, l’amalgame industriel de Nine Inch Nails, voire des touches du lyrisme austère et abstrait de Pink Floyd.

Man of Moon, c’est tant de musique en un seul groupe. Et pourtant, ils ont toujours eu un son qui leur est propre ; il y a une profonde intentionnalité dans la construction de chaque chanson.

Les 3 influences : Neu! , Massive Attack & Diiv

https://manofmoonband.bandcamp.com/album/machinism-2

https://youtu.be/YE-2jXd5UQA?si=ybd1S93_uYQdTBNH

La suite de la programmation arrive très vite !

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Mardi 6 Octobre 2026

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… Radiohead, Mogwai, Nine Inch Nails.

Le mardi 06 octobre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-06T19:00:00+02:00_2026-10-06T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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