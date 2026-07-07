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AGENDA · Thionville

Mandy Lerouge | Del Cerro Thionville

samedi 29 mai 2027 · Thionville

Mandy Lerouge | Del Cerro Thionville

Informations pratiques

Début
samedi 29 mai 2027
Fin
dimanche 30 mai 2027
Heure de début
20:00:00
Adresse
8 place Marie-Louise
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
16 Tarif réduit

Thionville

Mandy Lerouge | Del Cerro

8 place Marie-Louise Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
16
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2027-05-29 20:00:00
fin : 2027-05-29 23:00:00

Date(s) :
2027-05-29

Et si les plus grandes œuvres d’Atahualpa Yupanqui avaient été composées par une femme française¿? Mandy Lerouge explore l’histoire d’Antoinette Pépin, alias Pablo Del Cerro, compagne et co-auteure discrète de Yupanqui. Entre collectage musical en Argentine, découvertes de partitions et paysages inspirants, elle réinterprète ce répertoire unique sur scène et en album, révélant la poésie et l’ombre de Nénette.Tout public
16  .

8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70  adagio@mairie-thionville.fr

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English :

What if Atahualpa Yupanqui’s greatest works had been composed by a French woman? Mandy Lerouge explores the story of Antoinette Pépin, alias Pablo Del Cerro, Yupanqui’s partner and discreet co-author. Through musical fieldwork in Argentina, the discovery of sheet music, and inspiring landscapes, she reinterprets this unique repertoire on stage and on album, revealing the poetry and the shadow of Nénette.

L’événement Mandy Lerouge | Del Cerro Thionville a été mis à jour le 2026-07-07 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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