Manège du contrevent à Laon, Cathédrale Notre-Dame de Laon, Laon

Informations pratiques

Manège du contrevent à Laon Dimanche 20 septembre, 14h00 Cathédrale Notre-Dame de Laon Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le Contrevent est une balance, mettant en équilibre un piano et un tapis volant. Le manège est un appel à l’imaginaire, à la rêverie douce, à la magie d’apesanteur. C’est aussi le jeu de la recherche de l’équilibre, de la stabilité, c’est fragile et hypnotique.

​Le fonctionnement est le fruit de l’empirisme: Le principe de l’équilibre permet une rotation quasi sans frottement de l’ensemble. La propulsion est ainsi réduite à un ventilateur. Lorsque la vitesse de rotation est atteinte, le ventilateur s’arrête. Le manège tourne pratiquement indéfiniment sans autre bruit que le son du piano.

Cathédrale Notre-Dame de Laon Place du Parvis Gautier de Mortagne 02000 Laon Laon 02000 Gare Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 https://www.tourisme-paysdelaon.com/ La cathédrale Notre-Dame de Laon actuelle est l’héritière d’un ancien édifice, bâti sous les Carolingiens et détruit lors de l’insurrection communale de 1112. La mi-XIIe siècle, époque d’expansion économique et urbaine, verra le début du chantier de ce qui restera comme l’un des plus beaux exemples de gothique dit primitif…En effet, la nouvelle construction fait la part belle à la lumière, avec son élévation à quatre niveaux (arcades, tribune, triforium, fenêtres hautes), ses larges roses, luminosité qui est rehaussée par l’utilisation de la pierre calcaire pour sa construction. Achevée vers 1235, la cathédrale connaîtra une grande restauration courant XIXe, puis de nouveau depuis les années 2000.

A noter que l’édifice accueille depuis le 3/09/2021 un « Bleuet de la mémoire » (œuvre réalisée par l’artiste Matt Seaward) offert par l’évêque de Durham (GB) en souvenir des soldats tombés durant la Première Guerre. Concernant ses horaires d’ouverture, la cathédrale est ouverte chaque jour de 8h à 18h30 et peut se visiter librement…

Le Contrevent est une balance, mettant en équilibre un piano et un tapis volant. Le manège est un appel à l’imaginaire, à la rêverie douce, à la magie d’apesanteur. C’est aussi le jeu de la recherche…

Compagnie Grandet Douglas