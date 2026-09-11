Manga avec Pops, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles
samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Manga avec Pops Samedi 21 novembre, 14h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde
Sur réservation à partir du 21 octobre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T14:30:00+01:00 – 2026-11-21T16:30:00+01:00
Fin : 2026-11-21T14:30:00+01:00 – 2026-11-21T16:30:00+01:00
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Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
Atelier dessin
Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles
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