Manga avec Pops, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Manga avec Pops Samedi 21 novembre, 14h30 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Sur réservation à partir du 21 octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T14:30:00+01:00 – 2026-11-21T16:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T14:30:00+01:00 – 2026-11-21T16:30:00+01:00

Initiation à l’illustration manga avec Pops : apprends pas à pas toutes les astuces pour dessiner tous tes personnages préférés.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

Atelier dessin

Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles