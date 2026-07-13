Manifestation sportive Stage d’initiation au kayak Rives de Meurthe Nancy
lundi 13 juillet 2026 · Rives de Meurthe · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Manifestation sportive Stage d’initiation au kayak
Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
160
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mercredi 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-08-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07
Stages d’initiation aux différentes activités Kayak (de 8 à 16 ans).
Réservation en ligne.Enfants
160 .
Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 77 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Introductory courses in various kayaking activities (for ages 8–16).
Online reservations.
L’événement Manifestation sportive Stage d’initiation au kayak Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Ateliers, stages de loisirs Nos amies les bêtes Muséum-Aquarium de Nancy Nancy 15 juillet 2026
- Atelier des Vacances Le Jardin Suspendu Musée de l’école de Nancy Nancy 15 juillet 2026
- Atelier Sous le Même Toit MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY Nancy 15 juillet 2026
- Ateliers, stages de loisirs Atelier des vacances Typo-folies Musée de l’École de Nancy Nancy 15 juillet 2026
- Nancyphonies 2026 Les jours heureux Quintette le bateau ivre Hôtel de Ville de Nancy Grands Salons Nancy 15 juillet 2026