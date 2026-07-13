Manifestation sportive Stage d’initiation au kayak Rives de Meurthe Nancy

Informations pratiques

Nancy

Manifestation sportive Stage d’initiation au kayak

Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

160

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mercredi 2026-07-13 09:00:00

fin : 2026-08-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07

Stages d’initiation aux différentes activités Kayak (de 8 à 16 ans).

Réservation en ligne.Enfants

160 .

Rives de Meurthe Plage des 2 Rives, La Méchelle Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 77 82

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English :

Introductory courses in various kayaking activities (for ages 8–16).

Online reservations.

L’événement Manifestation sportive Stage d’initiation au kayak Nancy a été mis à jour le 2026-07-09 par DESTINATION NANCY