Manœuvres incendie et secourisme par les jeunes sapeurs-pompiers du centre de secours de Tulle, Archives départementales de la Corrèze, Tulle

Informations pratiques

Manœuvres incendie et secourisme par les jeunes sapeurs-pompiers du centre de secours de Tulle Dimanche 20 septembre, 14h00 Archives départementales de la Corrèze Corrèze

Gratuit. En extérieur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Manœuvres incendie et secourisme par les jeunes sapeurs-pompiers du centre de secours de Tulle.

Une douzaine de sapeurs-pompiers effectueront des démonstrations de manœuvres incendie et de secourisme, avec véhicule incendie et ambulance, sur le site des Archives départementales.

Archives départementales de la Corrèze 4 route du Touron, 19000 Tulle Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 20 11 91 Depuis 1986, les Archives sont l’une des directions du conseil général de la Corrèze en application des dispositions de la loi du 22 juillet 1983 sur la décentralisation, placées pour le contrôle scientifique et technique, sous la tutelle du ministère de la Culture.

Les Archives de la Corrèze ont été installées en divers endroits à Tulle :

– 1790 : installation dans les combles de l’ancienne église du couvent des Feuillants (cité de Bournazel actuelle) devenue préfecture en 1800 ;

– 1874 : déménagement au dernier étage de la préfecture, rue Souham ;

– 1913-1914 : construction d’un bâtiment spécial, rue Souham comprenant 3 km de rayonnage ;

– 1954-1956 : rehaussement et extension du bâtiment (3 km supplémentaires de rayonnage) ;

– 1975-1980 : construction du nouveau dépôt, au Touron.

Manœuvres incendie et secourisme par les jeunes sapeurs-pompiers du centre de secours de Tulle.

© Jeunes Sapeurs-Pompiers de la Corrèze